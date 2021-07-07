Абитуриенты подали более 5,3 тысячи заявлений на поступление в вузы Подмосковья

Абитуриенты уже подали более 5,3 тыс. заявлений на поступление в высшие учебные заведения Московской области. Сделать это можно до 29 июля.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила зампред регионального правительства Ирина Каклюгина, вузы открыли свыше 4,2 тыс. бюджетных мест, что на 1,7 тыс. больше, чем годом ранее.

Заявления уже поступили в МГОУ, университет «Дубна», Технологический университет, Орехово-Зуевский и Коломенский университеты, АСОУ.

Подать документы можно с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг или через информационные системы вузов.

«Кроме того, в традиционном формате работают и приёмные комиссии в самих вузах. Традиционно наиболее популярны у абитуриентов педагогические и IT-направления», — добавила Каклюгина.

Ранее сообщалось, что психолог, бизнес-тренер и специалист по психосоматике Ольга Коробейникова в беседе с «Радио 1» дала рекомендации родителям выпускников.