На Ямале 22 выпускника получили высшие баллы по ЕГЭ

Высший балл по ЕГЭ на Ямале в 2021 году получили 22 одиннадцатиклассника.

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

Согласно данным Департамента образования ЯНАО, в 2020 году в регионе было 26 выпускников, набравших максимальное количество баллов.

«Формат экзамена за последние восемь лет так сильно изменился, что он точно не похож на экзамены, которые проходили в начале 2000-х», — отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе десять выпускников сдали Единый госэкзамен на 100 баллов.