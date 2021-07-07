На Ямале 22 выпускника получили высшие баллы по ЕГЭ
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Об этом сообщает «Ямал-Регион».
Согласно данным Департамента образования ЯНАО, в 2020 году в регионе было 26 выпускников, набравших максимальное количество баллов.
«Формат экзамена за последние восемь лет так сильно изменился, что он точно не похож на экзамены, которые проходили в начале 2000-х», — отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.
Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе десять выпускников сдали Единый госэкзамен на 100 баллов.