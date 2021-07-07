На Ямале 22 выпускника получили высшие баллы по ЕГЭ

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Высший балл по ЕГЭ на Ямале в 2021 году получили 22 одиннадцатиклассника.
На Ямале 22 выпускника получили высшие баллы по ЕГЭ
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом сообщает «Ямал-Регион».

Согласно данным Департамента образования ЯНАО, в 2020 году в регионе было 26 выпускников, набравших максимальное количество баллов.

«Формат экзамена за последние восемь лет так сильно изменился, что он точно не похож на экзамены, которые проходили в начале 2000-х», — отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополе десять выпускников сдали Единый госэкзамен на 100 баллов.

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