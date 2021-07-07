Голикова отметила снижение заболеваемости коронавирусом в Москве

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В Москве зафиксировано некоторое снижение заболеваемости коронавирусом, оно обусловлено ограничительными мерами и высокими темпами вакцинации населения, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова отметила снижение заболеваемости коронавирусом в Москве
  • РИА Новости

«Доля случаев, которые зарегистрированы в столице, в Москве, сократилась до 29,6%», — сказала она во время совещания с президентом России Владимиром Путиным и членами правительства.

На втором и третьем местах — Московская область и Санкт-Петербург.

«На остальные регионы Российской Федерации приходится чуть более 52% новых случаев», — добавила Голикова.

3 июля мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что уже более 2,7 млн человек сделали хотя бы первую прививку от COVID-19 в Москве. По его словам, ежедневно защиту от инфекции получают 60—70 тыс. человек. 

По данным на 7 июля, в Москве за сутки выявлен 5621 новый случай коронавируса.

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