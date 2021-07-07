Спасатель рассказал о новом устройстве для оперативного поиска потерявшихся

Координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов на III Всероссийском форуме добровольческих поисково-спасательных отрядов представил новый браслет безопасности для поиска пропавших людей.

Об этом пишет kp.ru.

Браслет со встроенным NFC-модулем позволяет считывать с помощью смартфона информацию о его владельце.

Устройство также может быть полезно для пожилых людей с возрастными нарушениями памяти.

Как отмечается, браслет будет бесплатно распространяться в Москве. Уже более 15 тыс. человек оставили заявки на его получение.

«Принятие закона о поиске пропавших по геолокации — одна из первоочередных задач нового, осеннего созыва Госдумы. Именно в таком виде, с нашими поправками, закон может спасти тысячи жизней ежегодно», — заявил Леонов, уточнив, что для поиска потерявшихся необходимо активнее использовать современные технологии.

Ранее инструктор экстремальных обучающих программ Михаил Макеев в беседе с Inforeactor рассказал о правилах безопасности при обрушении дома.