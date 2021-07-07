СК опубликовал видео с пакетом денег из захваченного банка в Тюмени

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Следственный комитет опубликовал видео работы следователей в отделении банка в Тюмени, где мужчина взял заложников.
СК опубликовал видео с пакетом денег из захваченного банка в Тюмени
  • РИА Новости

На видео показана работа следователей на месте инцидента.

На кадрах можно увидеть чёрный пакет с деньгами, которые требовал захватчик.

Следователи СК России по Тюменской области расследуют уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из банков в Тюмени по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК России («Захват заложника»).

По данным УМВД по Тюменской области, злоумышленник вошёл в здание кредитной организации и заявил, что в его сумке «опасный предмет», после чего потребовал денег.

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