СК опубликовал видео с пакетом денег из захваченного банка в Тюмени
- РИА Новости
На видео показана работа следователей на месте инцидента.
На кадрах можно увидеть чёрный пакет с деньгами, которые требовал захватчик.
Следователи СК России по Тюменской области расследуют уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из банков в Тюмени по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК России («Захват заложника»).
По данным УМВД по Тюменской области, злоумышленник вошёл в здание кредитной организации и заявил, что в его сумке «опасный предмет», после чего потребовал денег.