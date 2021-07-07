СК завёл дело по факту захвата заложников в отделении банка в Тюмени

Следователи СК России по Тюменской области расследуют уголовное дело по факту захвата заложников в отделении одного из банков в Тюмени по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК России («Захват заложника»).

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно данным следствия, утром 7 июля в правоохранительные органы «поступило сообщение о захвате неустановленным мужчиной заложников в одном из отделений областного банка, расположенного по улице Червишевский Тракт в городе Тюмени».

«По версии следствия, захватчик 1988 года рождения выдвинул требование о 15 млн рублей», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Тюмени задержали мужчину, захватившего заложников в отделении Сбербанка.