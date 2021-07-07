В Хабаровске рассказали о ситуации с коронавирусом

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В Хабаровском крае выявили 299 случаев коронавируса за сутки, из них 261 — в столице региона.
В Хабаровске рассказали о ситуации с коронавирусом
  • © Евгений Одиноков/РИА Новости

Об этом сообщает transsibinfo.com со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Данные были приведены на заседании штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, которое состоялось под руководством заммэра по социальным вопросам Елены Лагошиной.

«С 17 июня по 2 июля было проведено 18 мониторинговых мероприятий в общественном транспорте», — заявила Ольга Симакова, заместитель начальника управления промышленности, транспорта и связи администрации города.

Также проверено около 400 предприятий общепита, выявлено 217 нарушений масочного режима.

«Предприятия торговли в основном соблюдают предписания Роспотребнадзора. Их владельцы понимают, что в противном случае магазины и кафе могут быть закрыты, и прикладывают все усилия, чтобы этого избежать», — сказала, со своей стороны, Ольга Щетинина, замначальника управления торговли, питания и бытового обслуживания.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 23 962 случая коронавируса.

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