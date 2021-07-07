Бастрыкин поручил проверить лагерь в Анапе после жалоб на условия проживания

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Во вторник, 6 июля, глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить детский лагерь в Анапе после жалоб родителей на условия проживания в нём детей с инвалидностью.
Бастрыкин поручил проверить лагерь в Анапе после жалоб на условия проживания
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Как отмечается, Бастрыкин провёл оперативное совещание по вопросам организации и обеспечения безопасности детского отдыха и оздоровления в летний период.

На заседании он поручил проверить ситуацию с размещением детей в пансионате. 

Как следует из сообщения, речь идёт о пансионате «Полярные зори».

Так, на сайте ведомства уточняется, что 1 июля 2021 года 21 ребёнок-инвалид и 30 сопровождающих их лиц заселились в пансионат, условия проживания в котором не соответствуют требованиям пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Организацией отправления граждан именно в этот пансионат занимались неустановленные должностные лица из Петербурга.

К настоящему времени следственные органы СК России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК («Халатность»).

Кроме того, по данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе ведомства.

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