Тела 19 погибших обнаружены на месте крушения Ан-26 на Камчатке

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Тела 19 погибших обнаружены на месте крушения самолёта Ан-26 на Камчатке, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Тела 19 погибших обнаружены на месте крушения Ан-26 на Камчатке
  • © РИА Новости / Александр Пирагис

«В ходе поисковой операции у берегов Камчатки обнаружены фрагменты ещё десяти тел погибших. Итого найдены фрагменты 19 тел», — сказал собеседник Life.ru.

По словам источника издания, пока не представляется возможным определить, кому принадлежат останки.

По последним данным, десять тел уже доставили в морг для опознания.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолёта Ан-26 в Камчатском крае.

Связь с пассажирским Ан-26, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в Палану, пропала во вторник, 6 июля.

На борту находились 22 пассажира и шесть членов экипажа.

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