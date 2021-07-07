Юрист прокомментировал инцидент с захватом отделения банка в Тюмени

Бывший оперуполномоченный уголовного розыска, начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков в беседе с RT рассказал, какое наказание может ждать преступника, захватившего заложников в тюменском офисе Сбербанка.

При задержании, как сообщает ТАСС, у мужчины был найден муляж СВУ.

«Есть такое выражение «с применением оружия либо предмета, схожего с ним». То есть смысл в том, что даже если это муляж, ему будут предъявляться точно такие обвинения, как если бы он был с настоящим оружием. Только не будет применена ст. 222 «Незаконный оборот оружия». Грубо говоря, минус одна статья. А вот ст. 206 «Захват заложников» — это очень тяжкая статья, которая подразумевает очень большие сроки. Её будет достаточно. Есть положение, когда большая статья поглощает меньшую. То есть даже если бы оружие было настоящим, то есть ст. 226 была бы возбуждена, ст. 206 «Захват заложников» была бы приоритетной», — рассказал юрист.

Он добавил, что то обстоятельство, что преступник, как сообщают СМИ, состоит на учёте у психиатра, может не повлиять на приговор.

«То, что он просто состоит на учёте у психиатра, не освобождает его от ответственности. Только если будет признано, что в момент совершения преступления он не отдавал себе отчёта в своих действиях, то есть был невменяем, тогда будет назначено принудительное лечение», — пояснил Гришаков.

Ранее стало известно, что в Тюмени задержали мужчину, захватившего заложников в отделении Сбербанка.