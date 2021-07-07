В отделении Сбербанка в Тюмени три человека взяты в заложники

️Отделение Сбербанка захвачено в Тюмени, в заложники взяты три человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах. По предварительным данным, отделение банка находится на первом этаже пятиэтажки. В настоящее время подробности ЧП уточняются.

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Как пишет URA.RU, полиция и Росгвардия оцепили офис Сбербанка в Тюмени на улице Червишевский Тракт.