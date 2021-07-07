Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке «опасный предмет»
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«В 09:20 (07:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский Тракт города Тюмень вошёл мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства», — говорится в сообщении полиции.
По предварительным данным, в отделении также находятся два сотрудника банка.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция и Росгвардия оцепили офис Сбербанка в Тюмени.
По данным Life.ru, мужчина зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Он требовал деньги.