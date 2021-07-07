Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке «опасный предмет»

Короткая ссылка
Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке «опасный предмет», сообщается на сайте УМВД по Тюменской области.
Захватчик банка в Тюмени заявил, что в его сумке «опасный предмет»
  • © vk.com

«В 09:20 (07:20 мск) в полицию поступило сообщение о том, что в отделение одного из банков на улице Червишевский Тракт города Тюмень вошёл мужчина с сумкой, сообщив, что в ней находится опасный предмет и ему необходимы денежные средства», — говорится в сообщении полиции.

По предварительным данным, в отделении также находятся два сотрудника банка.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция и Росгвардия оцепили офис Сбербанка в Тюмени.

По данным Life.ru, мужчина зашёл в здание с рюкзаком, из которого торчали провода. Он требовал деньги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить