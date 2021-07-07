Москва вошла в пятёрку лидирующих по вакцинации регионов России

Москва впервые с весны выбилась в пятёрку лидеров среди российских регионов по вакцинации от коронавируса, свидетельствуют подсчёты РБК.

Согласно данным на 29 июня — 5 июля, больше всего привитых хотя бы одной дозой вакцины по-прежнему на Чукотке (33,07%). За ней идут Белгородская область (30,86%) и Ненецкий автономный округ (24,80%). Также в топ-5 вошли Москва (23,71%) и Мордовия (23,36%).

После них в первой десятке значатся Подмосковье (оно впервые вошло в топ-10 регионов, где население получило хотя бы одну дозу препарата), Тюменская область, Сахалин, Магадан, Якутия.

Отмечается, что за две недели число москвичей, сделавших первую прививку, увеличилось почти на восемь процентных пунктов.

3 июля мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что уже более 2,7 млн человек сделали хотя бы первую прививку от COVID-19 в Москве. По его словам, ежедневно защиту от инфекции получают 60—70 тыс. человек.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отмечал, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам.