Врачи рассказали, кому противопоказано загорать

Врачи назвали категории людей, которым не стоит длительное время находиться на солнце.

Об этом пишет газета «Известия».

Прежде всего осторожность стоит соблюдать людям со светлой кожей, поскольку они наиболее подвержены солнечным ожогам.

На сегодняшний день точно известно одно онкологическое заболевание, связанное с солнечной инсоляцией, — это меланома, один из видов рака кожи, отмечает главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Людям с обнаруженной меланомой запрещено находиться на солнце с открытыми участками кожи.

Пребывание на солнце вредно и для женщин старше 40 лет, так как это приводит к фотостарению кожи и возрастным изменениям, отмечает старший врач, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российского общества маммологов, член RUSSCO (Профессиональное общество онкологов-химиотерапевтов), член Европейского онкологического общества ESMO Елена Жукова.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.