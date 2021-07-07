Врачи рассказали, кому противопоказано загорать

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Врачи назвали категории людей, которым не стоит длительное время находиться на солнце.
Врачи рассказали, кому противопоказано загорать
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Об этом пишет газета «Известия».

Прежде всего осторожность стоит соблюдать людям со светлой кожей, поскольку они наиболее подвержены солнечным ожогам.

На сегодняшний день точно известно одно онкологическое заболевание, связанное с солнечной инсоляцией, — это меланома, один из видов рака кожи, отмечает главный онколог «СМ-Клиника», доктор медицинских наук, профессор Александр Серяков.

Людям с обнаруженной меланомой запрещено находиться на солнце с открытыми участками кожи.

Пребывание на солнце вредно и для женщин старше 40 лет, так как это приводит к фотостарению кожи и возрастным изменениям, отмечает старший врач, онколог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Российского общества маммологов, член RUSSCO (Профессиональное общество онкологов-химиотерапевтов), член Европейского онкологического общества ESMO Елена Жукова.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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