В Минпромторге заявили, что введение QR-кодов в магазинах не обсуждается

Короткая ссылка
Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что ведомство не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов по аналогии с общепитом.
В Минпромторге заявили, что введение QR-кодов в магазинах не обсуждается
  • © РИА Новости

«Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — заявил Евтухов в интервью газете «Известия».

Ранее сообщалось, что цифровые сертификаты о наличии защиты от коронавирусной инфекции получили миллионы москвичей и гостей столицы.

Первый зампред комитета Госдумы, академик РАН доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН заявил, что применение QR-кодов оправданно и своевременно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить