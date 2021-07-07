В Минпромторге заявили, что введение QR-кодов в магазинах не обсуждается

Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов заявил, что ведомство не обсуждает введение в московских магазинах QR-кодов по аналогии с общепитом.

«Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — заявил Евтухов в интервью газете «Известия».

Ранее сообщалось, что цифровые сертификаты о наличии защиты от коронавирусной инфекции получили миллионы москвичей и гостей столицы.

Первый зампред комитета Госдумы, академик РАН доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с ФАН заявил, что применение QR-кодов оправданно и своевременно.