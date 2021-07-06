В Ростове-на-Дону выделили ещё 100 коек для пациентов с COVID-19

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В Ростове-на-Дону выделили ещё 100 мест для пациентов с коронавирусом. Дополнительные койки размещены на базе инфекционного стационара Ростовской областной клинической больницы.
В Ростове-на-Дону выделили ещё 100 коек для пациентов с COVID-19
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Ранее в РОКБ запустили ещё одно инфекционное отделение по борьбе с коронавирусом. Такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в регионе.

Врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.

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