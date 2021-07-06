Танкисты ЦВО совершили марш на танках Т-72Б3М в Кемеровской области

Военнослужащие танкового подразделения мотострелкового соединения Центрального военного округа совершили марш на танках Т-72Б3М.

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

В ходе движения танкисты получили задание ликвидировать колонну техники и живую силу условного противника. Мишени, имитировавшие танки, гранатомётные расчёты, артиллерию и другую технику, были успешно поражены с разных дистанций.

В учениях принимали участие около 150 человек и 25 единиц техники.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что восемь многоцелевых истребителей Су-30СМ и истребителей Су-27 соединения морской авиации Балтийского флота совершили перелёт из Калининградской области в Карелию.