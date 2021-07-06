Врач рассказала о мерах безопасности для пожилых людей в жаркую погоду

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Главный гериатр Департамента здравоохранения Москвы, ­зам­еститель директора Российского геронтологического научно-клинического центра, профессор Надежда Рунихина рассказала о мерах безопасности для пожилых людей в жаркую погоду.
Врач рассказала о мерах безопасности для пожилых людей в жаркую погоду
  • © РИА Новости / Максим Блинов

«Жара — серьёзное испытание для организма пожилого человека, который имеет, как правило, несколько заболеваний. Прежде всего увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, возрастает частота сердечных сокращений. А вот артериальное давление может вести себя по-разному», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Рунихина советует внимательно следить за питьевым режимом. По её мнению, лучшая диета в жару — лёгкая молочно-растительная, а принимать пищу лучше понемногу.

Также рекомендуется уменьшить физическую активность, воздержаться от купания в открытых водоёмах. С осторожностью находиться на открытом солнце — только в головном уборе, солнцезащитных очках.

Ранее врач Ирина Добрецова в беседе с Newinform дала советы по защите от перегрева в жару.

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