Губернатор Ленобласти прошёл ревакцинацию от COVID-19

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о старте ревакцинации в регионе. По его словам, он сам прошёл эту процедуру одним из первых.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Точно также сегодня каждый, кто принимает для себя решение, прививаться ему или нет, должен понимать, что на чаше весов — жизнь и здоровье близких, родных людей, собственная жизнь, которая не даётся дважды», — сказал Дрозденко.

Он добавил, что сейчас власти готовят новые антикоронавирусные меры, однако «принцип светофора» сохранится — ограничения будут вводиться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» назвал положение дел в регионе в отношении COVID-19 непростым. По его словам, Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных результатов тестов.