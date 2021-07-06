Губернатор Ленобласти прошёл ревакцинацию от COVID-19
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Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
«Точно также сегодня каждый, кто принимает для себя решение, прививаться ему или нет, должен понимать, что на чаше весов — жизнь и здоровье близких, родных людей, собственная жизнь, которая не даётся дважды», — сказал Дрозденко.
Он добавил, что сейчас власти готовят новые антикоронавирусные меры, однако «принцип светофора» сохранится — ограничения будут вводиться в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом районе.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» назвал положение дел в регионе в отношении COVID-19 непростым. По его словам, Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных результатов тестов.