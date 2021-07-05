Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге
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- РИА Новости
Он сообщил, что «Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов».
«Но число госпитализаций стабилизировалось», — цитирует РИА Новости Беглова.
Согласно данным на 5 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 635 294 пациента с COVID-19.
Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.