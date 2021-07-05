Беглов назвал непростой ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» заявил, что «эпидемиологическая обстановка в городе остаётся непростой».

Он сообщил, что «Роспотребнадзор продолжает фиксировать рост количества положительных тестов».

«Но число госпитализаций стабилизировалось», — цитирует РИА Новости Беглова.

Согласно данным на 5 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 635 294 пациента с COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.