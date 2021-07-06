Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала о подготовке
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Школьница сдавала русский и английский языки, историю и обществознание.
«Всё дело в подготовке. Два года я усиленно и целенаправленно шла к этому результату, каждый день занималась, поэтому так и получилось… Иногда целыми неделями приходилось отказываться от встреч с друзьями, которые тщетно пытались позвать меня на прогулку. Какие-то праздники приходилось посвящать учёбе, но, думаю, эти небольшие лишения окупились», — рассказала Осадчая.
Она планирует поступать в МГИМО на факультет международного права.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 13 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.