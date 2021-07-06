Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала о подготовке

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Выпускница из Ростова-на-Дону Алика Осадчая, сдавшая ЕГЭ на 400 баллов, рассказала РИА Новости, что достичь таких результатов она смогла упорным трудом и чёткой стратегией подготовки.
Сдавшая ЕГЭ на 400 баллов школьница рассказала о подготовке
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Школьница сдавала русский и английский языки, историю и обществознание.

«Всё дело в подготовке. Два года я усиленно и целенаправленно шла к этому результату, каждый день занималась, поэтому так и получилось… Иногда целыми неделями приходилось отказываться от встреч с друзьями, которые тщетно пытались позвать меня на прогулку. Какие-то праздники приходилось посвящать учёбе, но, думаю, эти небольшие лишения окупились», — рассказала Осадчая.

Она планирует поступать в МГИМО на факультет международного права. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области 13 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку.

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