В Курганской области 13 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку

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В Курганской области 13 выпускников получили по 100 баллов на Едином госэкзамене по русскому языку.
В Курганской области 13 выпускников получили по 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент образования.

«В Курганской области — рекордное число стобалльников по русскому языку по итогам ЕГЭ», — отметили в ведомстве.

В 2019 году таких выпускников было четыре, в 2020-м — восемь.

В 2021 году ЕГЭ по русскому языку в регионе сдавали 3309 человек.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова в беседе с ФАН прокомментировала ситуацию с ЕГЭ 2021 года.

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