В Карачаево-Черкесии открыли второй резервный госпиталь для пациентов с COVID-19

В Карачаево-Черкесии открыли второй резервный госпиталь для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Госпиталь заработал на базе Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы.

Всего в регионе развёрнуто 735 коек для пациентов с COVID-19. На данный момент госпитализированы 462 человека.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.