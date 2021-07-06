В РЭО рассказали об обсуждении с Минэкономразвития стандартов зелёного финансирования

Гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев предложил распространить таксономию зелёного финансирования на всю цепочку обращения с отходами.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы сейчас обсуждаем активно с Минэкономразвития... чтобы под зелёным финансированием, таксономией понимались не только часть производственных процессов, связанных непосредственно с переработкой, но и вся цепочка обращения с отходами, включая обработку и размещение отходов, которая, по нашему мнению, является единым технологическим циклом», — пояснил Буцаев.

По его словам, в рамках Совета по устойчивому развитию специалисты разработают новые стандарты, определяющие зелёное финансирование в отрасли по обращению с ТКО. После того как будут определены эти критерии, средства будут направлять в соответствии с критериями экологичности и устойчивости.

С 1 января 2021 года в России действуют единые требования на объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения бытовых отходов.

В Москве ранее рассказали о реализации экологических проектов, позволяющих улучшать качество окружающей среды и сохранять естественную природу и биоразнообразие.