В Москве рассказали о реализации экологических проектов

В столице осуществляется ряд экологических проектов, позволяющих улучшать качество окружающей среды, а также сохранять естественную природу и биоразнообразие.

Об этом сообщает издание «Вечерняя Москва» со ссылкой на официальный сайт мэра города.

Так, 49% площади Москвы занимают зелёные территории, что позволяет столице входить в число самых зелёных мегаполисов мира.

Например, в течение последних десяти лет в Москве появились 30 новых особо охраняемых природных территорий, а в рамках программы «Наше дерево» с 2019 года горожане высадили 7420 деревьев.

Кроме того, в 2020 году в городе были установлены две новые станции мониторинга атмосферного воздуха, ещё 13 были модернизированы.

Также в Москве проводятся эколого-просветительские мероприятия. Так, проект #Природа_на_удалёнке объединил в себе мастер-классы, игры и виртуальные путешествия по природным зонам столицы.

Как ранее сообщала НСН, Москва увеличит финансирование экологических проектов за счёт выпуска зелёных облигаций.