В России вступили в силу новые требования к объектам по бытовым отходам
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Теперь при проектировании новых объектов по обработке, утилизации и размещению отходов действуют единые правила. Нормы документа регулируют случаи, когда полигоны должны быть закрыты и ликвидированы», — сказали в пресс-службе «Российского экологического оператора» (РЭО).
Отмечается, что захоранивать и сжигать отходы можно только в том случае, если их невозможно переработать.
Согласно новым правилам, все объекты необходимо оборудовать весами и автоматической системой учёта и передачи данных в информационную систему учёта отходов, а также технологии автоматизированной сортировки.
Если спецобъекты уже построены, то их нужно модернизировать и реконструировать до 2026 года, чтобы они соответствовали утверждённым требованиям.
Как отметил директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, оперативно нужно решить вопрос финансирования переоборудования этих объектов.
Ранее сообщили, что в Подмосковье закрылся последний полигон бытовых отходов — «Лесной».