В России вступили в силу новые требования к объектам по бытовым отходам

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С 1 января 2021 года в России действуют единые требования на объектах обработки, утилизации, обезвреживания и размещения бытовых отходов.
В России вступили в силу новые требования к объектам по бытовым отходам
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Теперь при проектировании новых объектов по обработке, утилизации и размещению отходов действуют единые правила. Нормы документа регулируют случаи, когда полигоны должны быть закрыты и ликвидированы», — сказали в пресс-службе «Российского экологического оператора» (РЭО).

Отмечается, что захоранивать и сжигать отходы можно только в том случае, если их невозможно переработать.

Согласно новым правилам, все объекты необходимо оборудовать весами и автоматической системой учёта и передачи данных в информационную систему учёта отходов, а также технологии автоматизированной сортировки. 

Если спецобъекты уже построены, то их нужно модернизировать и реконструировать до 2026 года, чтобы они соответствовали утверждённым требованиям.

Как отметил директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, оперативно нужно решить вопрос финансирования переоборудования этих объектов.

Ранее сообщили, что в Подмосковье закрылся последний полигон бытовых отходов — «Лесной». 

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