В Подмосковье сообщили о закрытии последнего мусорного полигона
- РИА Новости
Как передаёт телеканал «360», губернатор Андрей Воробьёв поручил закрыть все мусорные полигоны к концу 2020 года.
В регионе уже заработало девять комплексов по переработке отходов, а всего их появится 11. По словам губернатора, КПО соответствуют современным экологическим стандартам. Они не только помогут избавиться от неприятного запаха, но и позволят избежать загрязнения окружающей среды.
По сообщениям сайта «Реальное время», в селе Шемордан Сабинского района Татарстана расчистили и озеленили 12,6 тыс. кв. м загрязнённых земель.