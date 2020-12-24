В Подмосковье сообщили о закрытии последнего мусорного полигона

В Подмосковье закрылся последний полигон бытовых отходов — «Лесной». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили власти региона.

Как передаёт телеканал «360», губернатор Андрей Воробьёв поручил закрыть все мусорные полигоны к концу 2020 года.

В регионе уже заработало девять комплексов по переработке отходов, а всего их появится 11. По словам губернатора, КПО соответствуют современным экологическим стандартам. Они не только помогут избавиться от неприятного запаха, но и позволят избежать загрязнения окружающей среды.

По сообщениям сайта «Реальное время», в селе Шемордан Сабинского района Татарстана расчистили и озеленили 12,6 тыс. кв. м загрязнённых земель.