В Подмосковье сообщили о закрытии последнего мусорного полигона

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В Подмосковье закрылся последний полигон бытовых отходов — «Лесной». Об этом в четверг, 24 декабря, сообщили власти региона.
В Подмосковье сообщили о закрытии последнего мусорного полигона
  • РИА Новости

Как передаёт телеканал «360», губернатор Андрей Воробьёв поручил закрыть все мусорные полигоны к концу 2020 года.

В регионе уже заработало девять комплексов по переработке отходов, а всего их появится 11. По словам губернатора, КПО соответствуют современным экологическим стандартам. Они не только помогут избавиться от неприятного запаха, но и позволят избежать загрязнения окружающей среды.

По сообщениям сайта «Реальное время», в селе Шемордан Сабинского района Татарстана расчистили и озеленили 12,6 тыс. кв. м загрязнённых земель.

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