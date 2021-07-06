Непривитые и неболевшие россияне должны сдать один ПЦР-тест по возвращении из-за границы

Короткая ссылка
Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз сделать ПЦР-тест в течение трёх дней со дня прибытия в Россию.
Непривитые и неболевшие россияне должны сдать один ПЦР-тест по возвращении из-за границы
  • РИА Новости

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

«До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — уточняется в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.

6 июля российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации населения от коронавируса, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить