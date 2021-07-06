Непривитые и неболевшие россияне должны сдать один ПЦР-тест по возвращении из-за границы

Непривитые и не переболевшие коронавирусом россияне должны один раз сделать ПЦР-тест в течение трёх дней со дня прибытия в Россию.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача Анны Поповой.

«До получения результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — уточняется в тексте документа.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор отменил обязательную сдачу ПЦР-теста на коронавирус для возвращающихся в Россию из-за границы россиян, которые прошли полный курс вакцинации в течение последнего года или переболели COVID-19 в течение полугода.

6 июля российский министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в России работают 6 тыс. прививочных пунктов для вакцинации населения от коронавируса, ещё примерно 6 тыс. мобильных бригад работают на производстве или же выезжают на дом к пациентам.