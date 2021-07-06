В Ялте рассказали о ситуации в городе после потопов

После наводнений, вызванных обильными осадками, порядок наведён практически на всей территории Большой Ялты, заявила глава городской администрации Янина Павленко.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«На большей территории Большой Ялты уже наведён порядок, остались локальные, узкие места, где мы ещё продолжаем убирать. Помогаем уже жителям частных домовладений наводить порядок. Конечно, главное — очистка русел рек», — утверждает Павленко.

По её словам, работы по ликвидации последствий стихии выполнены в кратчайшие сроки за счёт усилий тысячи человек, которые оказывали помощь.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее отметил, что из-за обильных осадков в Керчи и Ялте были затоплены или пострадали более 800 автомобилей. Компенсация местным жителям за транспорт в госбюджете не предусмотрена.

В Роспотребнадзоре поручили усилить контроль за ситуацией в Краснодарском крае и в Крыму в связи с подтоплениями.