Около 2,5 тысячи компаний в Москве сообщили о вакцинации 60% персонала

Около 2,5 тыс. московских компаний отправили сведения о вакцинации от коронавируса 60% персонала, сообщил РИА Новости руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

«Около 2,5 тыс. московских компаний направили на mos.ru сведения о вакцинации против нового коронавируса 60% персонала», — сказал он.

3 июля московский мэр сообщил, что о вакцинации первым компонентом препарата от коронавируса 60% работников отчитались более 1,5 тыс. столичных предприятий.

По решению властей первые 100 предприятий, организаций и предпринимателей, которые полностью завершат вакцинацию 60% персонала, получат гранты.