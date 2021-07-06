Путин прокомментировал ситуацию с экологией в Кузбассе

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Президент России Владимир Путин отметил необходимость решить экологические проблемы Кузбасса.
Путин прокомментировал ситуацию с экологией в Кузбассе
  • РИА Новости

«Нужно добиться ощутимых результатов в решении очень чувствительных, значимых для людей, для их здоровья проблем, связанных с экологическим благополучием Кузбасса», — сказал он на торжественном мероприятии по случаю 300-летия промышленного освоения Кузбасса.

Он отметил необходимость модернизации предприятий.

Путин также напомнил, что, в частности, «Новокузнецк, например, входит в число 12 промышленных центров России, где к 2024 году объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу должен снизиться как минимум на 20%».

По его словам, постепенно будут решаться подобные задачи и в отношении других городов региона.

В конце июня вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что в России к 2024 году планируют создать государственную информационную систему для онлайн-мониторинга экологической обстановки.  

Также вице-премьер сообщила, что к настоящему времени в Сибири, в том числе на Байкале и Таймыре, усилили личный состав лабораторий природоохранных ведомств. Проводится их техническое оснащение.

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