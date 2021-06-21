В России создадут систему онлайн-контроля экологической ситуации

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что в России к 2024 году планируют создать государственную информацию систему для онлайн-мониторинга экологической обстановки.

«Мы создаём государственную информационную систему, которая будет заниматься онлайн-мониторингом экологической обстановки. Это воздух, почва и вода. И такую систему мы создадим к 2024 году», — приводит её слова ТАСС.

Также вице-премьер сообщила, что к настоящему времени в Сибири, в том числе на Байкале и Таймыре, усилили личный состав лабораторий природоохранных ведомств. Проводится их техническое оснащение.

Ранее Абрамченко рассказала о показателях по парниковым газам в стране.

Как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.