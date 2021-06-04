Абрамченко рассказала о показателях по парниковым газам в России

Вице-премьер России Виктория Абрамченко рассказала о показателях по парниковым газам в стране.

«Наши экосистемы сегодня превышают поглощение над выбросами. По официальным данным, все отрасли нашей страны выбрасывают около 2,1 млрд т СО₂, а поглощающая способность наших экосистем составляет 2,5 млрд т СО₂», — заявила она в беседе с НТВ.

По её словам, вопрос в технологическом переходе отечественных компаний на новые технологии.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов дал прогноз по потеплению в России.