В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами в отелях Сочи

Стоимость размещения в ряде отелей Сочи снизилась на 10% в связи с открытием границ с Турцией и ужесточением коронавирусных ограничений в Краснодарском крае, заявил глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

«Цены действительно снизились после двух существенных факторов, которые повлияли на спрос — это открытие Турции и введение ограничительных мер со стороны Краснодарского края. Цены скорректировались приблизительно на 10% в ряде случаев», — сказал он в комментарии URA.RU.

Ранее в Росавиации сообщили, что в соответствии с решением оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории России увеличено число городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию.

Авиасообщение между Россией и Турцией было восстановлено с 22 июня.