В Курганской области задержан подозреваемый в совершении нескольких убийств
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт МВД России.
«Задержан Вячеслав Прямоносов, более 15 лет находившийся в федеральном розыске. Он является фигурантом нескольких уголовных дел, возбуждённых по фактам убийств в городе Шадринске в начале 2000-х годов. В результате тщательно спланированной операции Прямоносов был задержан полицейскими в лесном массиве, куда тайком выходил гулять по ночам. В настоящее время он заключён под стражу», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Следователи считают, что Прямоносов входил в группировку, которая осуществляла заказные убийства.
В 2012 году его подозревали в том числе в убийстве известного исламского проповедника Исомитдина Акбарова.
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