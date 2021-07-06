В Курганской области задержан подозреваемый в совершении нескольких убийств

Спецоперация по задержанию подозреваемого в нескольких тяжких преступлениях, который более 15 лет находился в федеральном розыске, прошла в Шадринске (Курганская область). Задержание проводили сотрудники Росгвардии и угрозыска УМВД по области.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт МВД России.

«Задержан Вячеслав Прямоносов, более 15 лет находившийся в федеральном розыске. Он является фигурантом нескольких уголовных дел, возбуждённых по фактам убийств в городе Шадринске в начале 2000-х годов. В результате тщательно спланированной операции Прямоносов был задержан полицейскими в лесном массиве, куда тайком выходил гулять по ночам. В настоящее время он заключён под стражу», — рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Следователи считают, что Прямоносов входил в группировку, которая осуществляла заказные убийства.

В 2012 году его подозревали в том числе в убийстве известного исламского проповедника Исомитдина Акбарова.

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