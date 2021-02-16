В Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве

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В Калининградской области суд Светлогорска вынес приговор мужчине, жестоко убившему человека.
В Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

По версии следствия, 25 июля 2020 года в одной из квартир в Пионерском произошёл конфликт, в результате которого подсудимый нанёс потерпевшему в шею, туловище и руки не менее 34 ударов ножом, от которых тот скончался на месте.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 50-летнего мужчину, который ранил ножом 96-летнюю пенсионерку-блокадницу.

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