В Калининградской области суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве

В Калининградской области суд Светлогорска вынес приговор мужчине, жестоко убившему человека.

Об этом сообщает «Янтарный край».

По версии следствия, 25 июля 2020 года в одной из квартир в Пионерском произошёл конфликт, в результате которого подсудимый нанёс потерпевшему в шею, туловище и руки не менее 34 ударов ножом, от которых тот скончался на месте.

Подсудимый полностью признал свою вину.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отправил под арест 50-летнего мужчину, который ранил ножом 96-летнюю пенсионерку-блокадницу.