Кадыров выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы Чечни

Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах главы республики. Об этом говорится в сообщении на сайте избирательной комиссии Чечни.

РИА Новости

«Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров», — цитирует сообщение РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин лично предложил Кадырову идти на выборы главы республики в этом году и продолжить свою работу. Позже «Единая Россия» выдвинула Кадырова кандидатом на пост главы Чечни.