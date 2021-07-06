Кадыров выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы Чечни

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Действующий глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах главы республики. Об этом говорится в сообщении на сайте избирательной комиссии Чечни.
Кадыров выдвинул свою кандидатуру для участия в выборах главы Чечни
  • РИА Новости

«Сегодня, 6 июля, на выборах главы Чеченской Республики, назначенных на 19 сентября 2021 года, выдвинулся действующий глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин лично предложил Кадырову идти на выборы главы республики в этом году и продолжить свою работу.

Позже «Единая Россия» выдвинула Кадырова кандидатом на пост главы Чечни.

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