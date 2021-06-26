«Единая Россия» выдвинула Кадырова кандидатом на пост главы Чечни

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Региональное отделение партии «Единая Россия» в Чеченской Республике выдвинуло кандидатуру Рамзана Кадырова на пост главы региона на предстоящих выборах, которые состоятся 19 сентября.
«Единая Россия» выдвинула Кадырова кандидатом на пост главы Чечни
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

В рамках партконференции «Единой России» в Чечне кандидатуру Кадырова поддержали все 176 делегатов.

«В результате тайного голосования кандидатом на должность главы Чеченской Республики единогласным решением выдвинут Кадыров Рамзан Ахматович», — заявил спикер парламента, секретарь регионального отделения партии Магомед Даудов.

Сам Кадыров, присутствовавший на мероприятии, отметил, что прежде всего стремится к формированию единства общества в республике и к тому, чтобы люди слышали друг друга.

«Мы готовы откликнуться всегда на призыв народа, в любое время прийти на помощь, и народ слышит нас — это наша самая главная победа», — заключил он.

Президент России Владимир Путин ранее лично предложил Кадырову идти на выборы главы республики в этом году и продолжить свою работу. Российский государственный лидер считает, что действующий глава Чечни работает эффективно и знает ситуацию изнутри.

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