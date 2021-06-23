Путин предложил Кадырову участвовать в выборах главы Чечни

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в формате видеоконференции предложил ему идти на выборы главы республики в этом году и продолжить свою работу.
Путин предложил Кадырову участвовать в выборах главы Чечни
  • РИА Новости

Кадыров рассказал, что в этом году в Чечне пройдут многоуровневые выборы, в том числе выборы главы республики. Он отметил, что Чечня полностью готова к ним.

«Поэтому, как ваш преданный пехотинец, я жду дальнейших указаний и готов выполнить любой ваш приказ», — приводит его слова РИА Новости.

Путин заявил, что Кадыров работает эффективно и знает ситуацию изнутри.

«Поэтому я полагаю, что вам нужно идти на выборы и продолжить свою работу. А со своей стороны могу пожелать вам только успехов», — сказал российский лидер.

Ранее Кадыров сообщил о возможности ужесточения карантинных мер в Чечне из-за ситуации с коронавирусом.

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