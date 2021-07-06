Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановлены до утра

Поиски обломков самолёта Ан-26 на Камчатке приостановлены с наступлением темноты.

«Основные поиски приостановлены в связи с наступлением тёмного времени суток», — приводит РИА Новости слова представителя краевого главка МЧС.

Он отметил, что поиски будут продолжены с утра.

По предварительной информации, в результате крушения самолёта Ан-26, следовавшего в Палану, погибли 28 человек.

СК возбудил дело. Следствие отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.