Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановлены до утра

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Поиски обломков самолёта Ан-26 на Камчатке приостановлены с наступлением темноты.
Поиски обломков Ан-26 на Камчатке приостановлены до утра
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«Основные поиски приостановлены в связи с наступлением тёмного времени суток», — приводит РИА Новости слова представителя краевого главка МЧС.

Он отметил, что поиски будут продолжены с утра.

По предварительной информации, в результате крушения самолёта Ан-26, следовавшего в Палану, погибли 28 человек

СК возбудил дело. Следствие отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

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