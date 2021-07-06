Губернатор Камчатки рассказал о крушении самолёта Ан-26

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что крушение самолёта Ан-26, предположительно, произошло во время захода воздушного судна на второй круг при посадке.
Губернатор Камчатки рассказал о крушении самолёта Ан-26
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Предположительно, произошла катастрофа при заходе на второй круг при посадке, была плохая видимость»,  — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в ходе исследования места крушения с воздуха были обнаружены часть фюзеляжа на берегу, часть в воде и прибрежной зоне.

Он добавил, что 7 июля для выяснения причин авиакатастрофы начнёт работу правительственная комиссия во главе с руководителем Росавиации Александром Нерадько.

Ранее в санитарной авиации Камчатского края сообщили, что, по предварительной информации, в результате крушения самолёта Ан-26 погибли 28 человек

СК возбудил дело. Следствие отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.

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