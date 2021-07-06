Губернатор Камчатки рассказал о крушении самолёта Ан-26
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«Предположительно, произошла катастрофа при заходе на второй круг при посадке, была плохая видимость», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, в ходе исследования места крушения с воздуха были обнаружены часть фюзеляжа на берегу, часть в воде и прибрежной зоне.
Он добавил, что 7 июля для выяснения причин авиакатастрофы начнёт работу правительственная комиссия во главе с руководителем Росавиации Александром Нерадько.
Ранее в санитарной авиации Камчатского края сообщили, что, по предварительной информации, в результате крушения самолёта Ан-26 погибли 28 человек.
СК возбудил дело. Следствие отрабатывает три версии авиакатастрофы: неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна или ошибка пилотирования.