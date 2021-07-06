Защита бизнесмена Батурина обжаловала его арест

Защита арестованного по обвинению в попытке мошенничества бизнесмена Виктора Батурина обжаловала решение суда о заключении под стражу.

«Мы подали апелляционную жалобу на постановление Басманного суда Москвы, в которой просим отказать в удовлетворении ходатайства следствия. В случае, если всё же суд решит избрать меру пресечения, просим меру, не связанную с заключением под стражу», — приводит ТАСС слова адвоката бизнесмена Татьяны Тоновой.

Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал Батурина до 1 сентября.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество в особо крупном размере).