Защита бизнесмена Батурина обжаловала его арест
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«Мы подали апелляционную жалобу на постановление Басманного суда Москвы, в которой просим отказать в удовлетворении ходатайства следствия. В случае, если всё же суд решит избрать меру пресечения, просим меру, не связанную с заключением под стражу», — приводит ТАСС слова адвоката бизнесмена Татьяны Тоновой.
Ранее сообщалось, что Басманный суд арестовал Батурина до 1 сентября.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК России (покушение на мошенничество в особо крупном размере).