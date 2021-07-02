Суд арестовал предпринимателя Батурина

Басманный суд Москвы арестовал предпринимателя Виктора Батурина в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Батурина Виктора, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря суда Ирины Софинской.

По её информации, срок ареста установлен до 1 сентября.

Ранее стало известно, что Батурина задержали по делу о покушении на мошенничество.