Врач назвала возможные причины частого чихания

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Врач-терапевт, иммунолог, аллерголог Ирина Ярцева заявила, что причиной частого чихания не обязательно может быть инфекция или аллергия.
Врач назвала возможные причины частого чихания
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Чихание — это нормально и физиологично, уточнила медик в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Этот защитный механизм направлен на то, чтобы что-то механически извлечь. То есть кашель, чихание и даже насморк — совершенно нормальные вещи, которых не надо бояться. Они придуманы организмом на случай, если что-нибудь попадёт внутрь — и не туда, куда надо», — объяснила Ярцева.

В то же время она добавила, что длительная заложенность носа с обильными выделениями должна вызвать насторожённость.

«Это говорит о том, что надо обратиться к доктору», — заключила специалист.

Ранее врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Inforeactor рассказал, что делать в случае возникновения аллергии на укусы комаров, мошек, пчёл.

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