В Подмосковье оценили работу по уборке вылетных магистралей
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Об этом сообщает телеканал «360».
Так, специалисты улучшили облик остановок, 32 ограждений и 22 фасадов, демонтировали незаконные рекламные щиты.
Кроме того, убрали 99 информационных конструкций, привели в порядок 125 остановок, 300 объектов на территориях, уточнили в ведомстве.
Наибольшее число нарушений устранили на Волоколамском шоссе — 313. Следом идут Пятницкое, Новорязанское и Щёлковское.
Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области в 2021 году на мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили свыше 3 млрд рублей.