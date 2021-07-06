В Подмосковье оценили работу по уборке вылетных магистралей

В пресс-службе Госадмтехнадзора Московской области рассказали, что вдоль вылетных магистралей региона специалисты ликвидировали 874 нарушения с января.

Об этом сообщает телеканал «360».

Так, специалисты улучшили облик остановок, 32 ограждений и 22 фасадов, демонтировали незаконные рекламные щиты.

Кроме того, убрали 99 информационных конструкций, привели в порядок 125 остановок, 300 объектов на территориях, уточнили в ведомстве.

Наибольшее число нарушений устранили на Волоколамском шоссе — 313. Следом идут Пятницкое, Новорязанское и Щёлковское.

Ранее «Янтарный край» передавал, что в Калининградской области в 2021 году на мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили свыше 3 млрд рублей.