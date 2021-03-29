В Калининградской области свыше 3 млрд рублей направят на дорожную безопасность

В Калининградской области в 2021 году на мероприятия в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделили свыше 3 млрд рублей.

Об этом сообщил «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу правительства области.

«Одной из важных составляющих в рамках реализации нацпроекта является обеспечение условий доступности для маломобильных групп населения. При проектировании дорожной инфраструктуры региона особое внимание уделяется обустройству пешеходных переходов. Предусматривается укладка тактильной плитки, обустройство пониженных бортовых камней, а также звуковой сигнал светофора. Кроме того, при необходимости предусматривается создание пандусов», — заявила министр развития инфраструктуры области Евгения Кукушкина.

По её словам, в текущем году планируется смонтировать и установить 8 тыс. дорожных знаков, 2,3 тыс. штук сигнальных столбиков. 21 пешеходный переход оборудуют светофорами, установят 20 тыс. световозвращающих планок на деревья.

Ранее сайт «Невские новости» сообщал, что Санкт-Петербург получил от федерального центра 1 млрд рублей на ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».