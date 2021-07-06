На Ставрополье провели более 2 млн тестов на COVID-19
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Об этом сообщает pobeda26.ru.
Также отмечается, что за сутки в крае подтвердились 166 диагнозов коронавируса.
Из медучреждений после выздоровления выписаны 64 человека.
«Таким образом, за весь период с болезнью сумели справиться уже около 54,3 тыс. пациентов», — уточнил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
Наряду с этим в регионе продолжается прививочная кампания.
Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге с начала кампании по вакцинации привиты более 906 тыс. человек, из них более 712 тыс. завершили цикл вакцинации.