На Ставрополье провели более 2 млн тестов на COVID-19

Более 2 млн исследований на коронавирус провели в ставропольских лабораториях за время пандемии.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Также отмечается, что за сутки в крае подтвердились 166 диагнозов коронавируса.

Из медучреждений после выздоровления выписаны 64 человека.

«Таким образом, за весь период с болезнью сумели справиться уже около 54,3 тыс. пациентов», — уточнил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Наряду с этим в регионе продолжается прививочная кампания.

Как ранее сообщали «Невские новости», в Санкт-Петербурге с начала кампании по вакцинации привиты более 906 тыс. человек, из них более 712 тыс. завершили цикл вакцинации.