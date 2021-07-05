Глава РФПИ рассказал о производстве «Спутника V» в России

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» в России.

«В России производится, это официальные данные, 30 млн «Спутника V» в месяц, полных комплектов, и с октября это будет 45 млн… Мы исходим из того, что «Спутника V» точно хватает для вакцинации россиян и производится гораздо больше «Спутника V» в России, чем даже существующие ускоренные темпы вакцинации, которые уже выросли в разы за последние несколько недель», — цитирует ТАСС Дмитриева.

Согласно данным на 5 июля, в России за сутки зарегистрировали 24 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране выявлено 5 635 294 пациента с COVID-19.

Как сообщала НСН, депутат Госдумы, академик РАН, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал россиян сделать прививку от коронавируса.