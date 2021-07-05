Шестун объявил сухую голодовку

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Осуждённый за коррупцию бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун объявил сухую голодовку из-за этапирования из Торжка в Ногинск. Об этом сообщила его супруга Юлия Шестун.

«Александр Шестун написал заявление о начале сухой голодовки из-за требования подмосковного управления СК России об этапировании его на допрос в рамках уголовного дела об оскорблении судьи Татьяны Юферовой, которая осудила его на 15 лет колонии», — сказала она ТАСС.

По её словам, экс-чиновник отказывается от приёма пищи почти два месяца, теперь отказался и от воды, похудел с 95 до 70 кг, а его медицинские показатели на фоне сахарного диабета и болезни сердца ухудшились.

В декабре суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима со штрафом в 49 млн рублей по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

Кроме того, его обязали выплатить 64,5 млн рублей в пользу муниципального бюджета Серпуховского района.

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