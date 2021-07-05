В Оренбургской области вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19

В Оренбургской области вводят дополнительные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Соответствующие изменения будут внесены в указ по борьбе с коронавирусом в течение двух дней.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на главу регионального Минздрава Татьяну Савинову.

В частности, с 7 июля вновь запретят массовые мероприятия. Юбилеи, свадьбы, корпоративы нельзя будет проводить ни в частных домовладениях, ни в заведениях общепита.

На церемониях бракосочетания в ЗАГСах будет разрешено присутствовать молодожёнам, родителям и свидетелям — всего не более восьми человек.

Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.