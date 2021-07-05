В Оренбургской области вводят дополнительные ограничения из-за COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на главу регионального Минздрава Татьяну Савинову.
В частности, с 7 июля вновь запретят массовые мероприятия. Юбилеи, свадьбы, корпоративы нельзя будет проводить ни в частных домовладениях, ни в заведениях общепита.
На церемониях бракосочетания в ЗАГСах будет разрешено присутствовать молодожёнам, родителям и свидетелям — всего не более восьми человек.
Ранее врач общей практики Ирина Добрецова в беседе с Newinform призвала инфицированных коронавирусом не заниматься самолечением, так как это может привести к печальным последствиям для организма.